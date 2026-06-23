Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился голом в матче второго тура группового этапа против команды Узбекистана и стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира.

Роналду забил гол на 6-й минуте встречи. Счет после этого стал 1:0 в пользу сборной Португалии.

Прежде Роналду делил первое место по этому показателю с Лионелем Месси. Ранее ТАСС сообщал, что аргентинец установил бомбардирский рекорд мировых первенств.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии с декабря 2022 года, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июня.