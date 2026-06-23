Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира

Нападающий Криштиану Роналду отметился двумя забитыми мячами в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу против команды Узбекистана и стал лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории турнира.

На счету Роналду теперь 10 голов на мировых первенствах. По этому показателю он обошел девятерых игроков, включая бывшего форварда сборной Португалии Эйсебио.

Роналду стал 16-м игроком на чемпионатах мира, который достиг отметки в 10 забитых мячей. Больше голов имеют на своем счету только 9 футболистов. Ранее ТАСС сообщал, что лучшим бомбардиром турнира стал аргентинец Лионель Месси (18).

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.