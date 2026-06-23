Канчельскис считает новый рекорд Роналду значимым для мирового футбола

Рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду по голам на шести чемпионатах мира имеет большое значение для мирового футбола. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России и английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис.

Ранее ТАСС сообщал, что Роналду забил два мяча в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Узбекистана и стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах. Счет после первого тайма - 3:0 в пользу португальцев.

"Роналду - молодец, можно поздравить. При всем его возрасте, критике и разговорах уже хорошо, что забил. Футболисту главное делать свое дело, выходить на поле, играть и забивать, - сказал Канчельскис. - Конечно, это значимое достижение для мирового футбола, нужно к этому стремиться, чтобы достичь такого результата. Посмотрим, насколько получится у кого-то побить этот рекорд".

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии с декабря 2022 года, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.