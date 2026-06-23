На ЧМ-2026 побит рекорд по голам на групповом этапе – 137 мячей в 45 матчах

ЧМ-2026 стал рекордным по количеству голов, забитых на групповом этапе.

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На данный момент на турнире забито 137 голов в 45 матчах – это самый высокий результат за всю историю проведения групповых этапов в финальной части чемпионатов мира.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 2014 года в Бразилии – тогда за 48 матчей групповой стадии было забито 136 мячей.