Сборная Португалии разгромила команду Узбекистана в матче чемпионата мира

Сборная Португалии со счетом 5:0 разгромила команду Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Хьюстоне (США).

Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (6-я и 39-я минуты), Нуну Мендеш (17) и Рафаэль Леау (87). На 60-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок узбекистанской команды Абдувохид Нематов.

Сборная Португалии набрала 4 очка и вышла на 1-е место в группе К. Далее располагаются команды Колумбии (3 очка), ДР Конго (1) и Узбекистана (0). Колумбийцы и конголезцы проведут свой матч второго тура в ночь на 24 июня по московскому времени.

В заключительном туре португальцы встретятся с командой Колумбии, сборная Узбекистана сыграет с конголезцами. Матчи пройдут в ночь на 28 июня по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Аргентинцы являются действующими победителями соревнования.