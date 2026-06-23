Роналду крикнул в камеру «Я вернулся!» после дубля в ворота Узбекистана на ЧМ‑2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на победу в матче против команды Узбекистана на групповом этапе чемпионате мира‑2026 по футболу.

Во вторник португальцы разгромили узбекистанцев со счетом 5:0 в матче второго тура группы K, Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи. После финального свистка 41‑летний форвард прокричал в телевизионную камеру: «Я вернулся!»

Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, и установил рекорд сборной Португалии по количеству голов на ЧМ — 10. Также он стал самым возрастным футболистом, оформившим дубль в матче чемпионата мира.

Португальцы набрали четыре очка и возглавили турнирную таблицу квартета K. Сборная Узбекистана (0 очков) потерпела второе поражение подряд и идет четвертой.

Также в группе K играют команды Колумбии (3) и ДР Конго (1), очный матч которых пройдет 24 июня и начнется в 05:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.