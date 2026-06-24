США ослабили ограничения для иранской сборной на ЧМ

США ослабили ограничения для иранской сборной на чемпионате мира, разрешив ей въезд в страну за два дня до матча против Египта.

Команды 27 июня сыграют в 3-м туре ЧМ-2026 на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле.

Ранее главный тренер иранской команды Амир Галенои высказывал недовольство тем, что его команде не разрешили заранее въезжать в США перед матчами. Теперь ожидается, что Иран прибудет в Америку в среду, а сразу после матча вернется на свою базу в Мексике.

«Для участия в третьем матче Ирана в Сиэтле команде было разрешено въехать в США за два дня до игры. Команда Ирана по-прежнему должна будет покинуть страну в день окончания матча. Общие меры безопасности и протокол остаются прежними. Мы по-прежнему стремимся обеспечить максимально безопасный турнир для игроков, персонала и болельщиков», – сообщил представитель Министерства внутренней безопасности США.

«Это было запланировано с нашей стороны. Мы собирались посмотреть, как пройдут первые два перемещения, и если они пройдут гладко, добавить дополнительный день с учетом более длительного времени в пути», – заявил глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани.

Федерация футбола Ирана подтвердила, что были приняты меры для их прибытия в среду.

Правила ФИФА разрешают командам выезжать за два дня до матча только в «исключительных случаях». Иран попросил дополнительное время на акклиматизацию в Сиэтле, поскольку им предстоит длительная поездка из Тихуаны. В четверг они должны тренироваться в Вашингтоне.