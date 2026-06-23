Кейн обогнал Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии по футболу

Гарри Кейн обогнал Дэвида Бекхэма по количеству матчей за сборную Англии по футболу и вошел в тройку лучших игроков по этому показателю.

Форвард вышел в стартовом составе на матч второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Ганы. Для Кейна эта игра стала 116-й за национальную команду. Больше встреч провели только Уэйн Руни (120) и Питер Шилтон (125).

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую "Баварию", до этого играл за английский "Тоттенхэм".

Нападающий с 81 голом является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира 2018 года в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.