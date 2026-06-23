Джанни Инфантино поздравил Роналду с уникальным рекордом на чемпионатах мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил капитана сборной Португалии Криштиану Роналду с историческим достижением, которое тот установил в матче группового этапа ЧМ-2026 со сборной Узбекистана. Оформив дубль в этой встрече, 41-летний форвард стал первым футболистом в истории, забившим на шести разных чемпионатах мира.

«Поздравляю Криштиану Роналду с тем, что он стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира. Желаю удачи в оставшихся матчах турнира»,— написал президент ФИФА Инфантино в социальных сетях.

Благодаря двум забитым мячам в ворота сборной Узбекистана Роналду не только установил уникальный рекорд по результативности на турнирах (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), но и обошёл легендарного Эйсебио, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды на мировых первенствах (10 голов).