Тухель отреагировал на промах Кейна на ЧМ

Тухель отреагировал на промах Кейна, который мог досрочно вывести Англию в плей-офф ЧМ
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал нереализованный голевой момент звёздного форварда и капитана команды Гарри Кейна в концовке встречи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Ганой. Игра завершилась нулевой ничьей.
«Обычно для нас это стопроцентный гол. Это был большой шанс, а затем ещё одна возможность. Заслужили забить. Мы знали, что будет сложно. Они сыграли даже более оборонительно, чем в первом матче. Защищались по схеме 4-5-1. По ходу тайма мы набрали нужный темп, но не смогли получить за это награду», — приводит слова Тухеля BBC.
Самый опасный момент был у Кейна на 86-й минуте встречи, где форвард имел возможность с лёта вколотить мяч в цель с пяти-шести метров, но запустил мяч выше перекладины.
Англия занимает первое место в турнирной таблице группы L. Команда набрала четыре очка за два матча. Гана также с четырьмя очками располагается на второй строчке.
Неймар будет в составе на матч с Шотландией, сообщил Анчелотти: «Он в форме и может играть – мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился»
Бернарду утешал Хусанова после 0:5 с Португалией – защитник Узбекистана плакал на плече экс-партнера по «Ман Сити»
Модрич провел 21 матч подряд на ЧМ. 40-летний хавбек Хорватии не пропускает игры с 2006-го
Неймар будет в составе на матч с Шотландией, сообщил Анчелотти: «Он в форме и может играть – мы очень рады, что он вернулся. Я очень доволен им, он хорошо подготовился»
Бернарду утешал Хусанова после 0:5 с Португалией – защитник Узбекистана плакал на плече экс-партнера по «Ман Сити»
Модрич провел 21 матч подряд на ЧМ. 40-летний хавбек Хорватии не пропускает игры с 2006-го