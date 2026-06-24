Губерниев поменял мнение о Роналду на ЧМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале пересмотрел отношение к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира 2026 года.

«Криштиану Роналду абсолютно великий! Как неправы те, кто его хейтил! Нельзя так относиться к футболу, как сегодня Португалия! Небрежно! Футбол таких наказывает! И гнать Криша из основы! Два момента запорол, его время ушло! Там есть кому в футбол играть!» — написал Губерниев.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает первое место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Колумбия (3) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.