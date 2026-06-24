«Старик на костылях тащит на спине кучу дынь». Сестра Роналду — об игре форварда в сборной
Катя Авейру, сестра звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, отреагировала на критику в адрес футболиста после матча Португалия — Узбекистан в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча закончилась со счётом 5:0, а Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.
«Подождите минутку, я кое-что вам скажу. Я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», – написала Катя Авейру в соцсети.
Ранее другая сестра Роналду Элма Авейру также подвергла критике хейтеров игрока.
Во встрече 1-го тура группового этапа турнира Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду также провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями. После игры футболиста резко критиковали многие эксперты. Третий матч турнира португальцы проведут с Колумбией 28 июня.
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