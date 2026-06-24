Сборная Хорватии с минимальным счетом обыграла Панаму в матче ЧМ-2026

Сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе "Би-Эм-О Филд" в Торонто и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 54-й минуте забил нападающий Анте Будимир.

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Станишич обыгрался в стенку с Марко Пашаличем на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где Будимир замкнул в пустой створ. "Газета" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победа позволила хорватам подняться на третье место в группе L с тремя очками.

Панама осталась на последней строчке без набранных баллов. В третьем туре 28 июня Хорватия встретится с Ганой, а Панама сыграет с Англией. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.