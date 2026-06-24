Болельщики разъярены ценами на воду и закуски на стадионе в Сан-Франциско

Чемпионат мира по футболу 2026 года стал событием лета и болельщики пришли поддержать свои команды на стадионы.

Одним из главных городов-хозяев мундиаля является Сан-Франциско, где национальные команды играют на стадионе Levi's, домашнем стадионе клуба 49ers. Цены на билеты на матч чемпионата мира недешевые, но многие болельщики не упустили шанс увидеть своих любимых игроков на поле.

Однако расходы на турнир на этом не заканчиваются, а цены на буфет разгневали многих болельщиков. Кружка крафтового пива стоит 24,5 доллара (около 1800 рублей), а коктейли - от 21 до 37 долларов. Бутылка воды обойдется болельщику в 7 долларов (около 520 рублей), сообщает издание California Post.

Чемпионат мира дал болельщикам повод приезжать на стадионы за несколько часов до начала матча, но не стоит ожидать широкого выбора продуктов в киосках. Существуют стандартные варианты закуски, включая чипсы, хот-дог из говядины, польский хот-дог, веганский хот-дог, палочки с сыром, попкорн и конфеты, Самым дорогим блюдом в меню является польский хот-дог, стоимость которого составляет 11 долларов (около 820 рублей).

Сборная США по футболу должна сыграть на стадионе Levi's в матче плей-офф 1 июля. Хотя соперник сборной пока не известен, цены на билеты взлетели до небес. В понедельник самый дешевый билет на игру стоил чуть более трех тысяч долларов (более 220 тысяч рублей). Тем временем место в секции 300 было выставлено на популярном сайте продаж за 4 488 долларов (около 335 тысяч рублей).