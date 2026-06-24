Стал известен лучший игрок матча между Колумбией и ДР Конго на ЧМ-2026

Защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос признан лучшим игроком матча группы К чемпионата мира 2026 года с ДР Конго (1:0). Встреча состоялась на стадионе «Акрон» в Сапопане, Мексика. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с итальянцем Маурицио Мариани.

Муньос, представляющий английский «Кристал Пэлас», стал автором единственного гола в матче.

После 2-го тура сборная Колумбии набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы К. На второй строчке расположилась Португалия с четырьмя очками. ДР Конго с одним очком занимает третье место, национальная команда Узбекистана без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня), а Узбекистан сыграет с ДР Конго (также 28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три встречи каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.