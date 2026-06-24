Защитник Аргентины не сыграет с Иорданией

Защитник Аргентины Ромеро не сыграет с Иорданией из-за травмы колена (TyC Sports)
Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро из-за травмы пропустит заключительный матч группового этапа ЧМ-2026.
Футболист «Тоттенхэма» травмировал колено в матче 2-го тура против сборной Австрии (2:0) и был заменен на 57-й минуте.
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Как сообщает TyC Sports, Ромеро не нуждается в дополнительном обследовании, так как избежал серьезной травмы. Защитник не сыграет в матче против Иордании 28 июня.
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