Ганский колдун заявил, что снял проклятие с Кейна

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам объявил, что снял проклятие с капитана сборной Англии Гарри Кейна. Он накладывал проклятие на британского форварда, чтобы тот не смог забить в ворота сборной Ганы в матче 2-го тура ЧМ-2026. Кейн действительно не сумел распечатать ворота соперника, игра завершилась со счётом 0:0.

«Я самый могущественный спиритуалист во всем мире, и теперь я собираюсь освободить Гарри Кейна, чтобы он смог забить в следующем матче. Гарри, не обижайся», — написал колдун на своей странице в соцсетях.

Напомним, в матче первого тура против Хорватии нападающий сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль.