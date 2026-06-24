Губерниев обозвал Роналду после матча Португалии с Узбекистаном

Губерниев обозвал Криштиану Роналду после матча Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026
Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обозвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Узбекистана. Роналду в этой встрече оформил дубль, португальцы одержали победу со счётом 5:0. Губерниев назвал футболиста «бывшим поленом».
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Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
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