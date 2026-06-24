Болельщик «Спартака» рассказал об отношении к россиянам на ЧМ

Болельщик «Спартака» и сборной России Михаил Шичков рассказал об отношении к россиянам на чемпионате мира — 2026 в Соединённых Штатах Америки.

«В Мексике с российским флагом встречают нормально. Местные, узнав, откуда мы, удивляются, пытаются поболтать, с удовольствием меняются атрибутикой. Всё супер. Я с собой привёз несколько джерси сборной России — вчера на колумбийскую поменял, до этого — на футболку клуба «Гвадалахара». После матча открытия ЧМ-2026 мы с друзьями пришли в центр Мехико. Люди танцевали — я тоже присоединился. А после меня подбрасывали местные. У меня даже рилс получился: «Как завладеть сердцами мексиканцев? Сначала танцуешь с местными женщинами, потом размахиваешь флагом, а после тебя качают на руках» (смеётся). Снимая контент для своего телеграм-канала, я спрашивал в Гвадалахаре у болельщиков: «Что вы знаете о России». Один чудак ответил: «Танцы!» И начал вприсядку танцевать! Это было смешно. А так топ-3 ответов: «Путин, водка, холодно». Один сказал, что знает «Зенит» и «Краснодар» — благодаря Барриосу и Кордобе. Из наших футболистов чаще всего вспоминают Аршавина. Удивило, что никто из опрошенных не назвал Сафонова — хотя о победах «ПСЖ» в Лиге чемпионов все наслышаны. Видимо, у Матвея просто было мало работы, раз его не запомнили. Хотя четыре отбитых пенальти должны-то были видеть. Многие вспоминают ЧМ-2018. Особенно — те, кто в 2018-м приезжали в Россию. Вчера на матче Португалии и Узбекистана видел мужика с очень старым флагом, на котором отмечены все его мундиали. Естественно, есть и наш логотип», — рассказал Шичков корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.