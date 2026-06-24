В Ташкенте произошли беспорядки во время трансляции матча ЧМ

В Ташкенте произошли беспорядки во время трансляции матча Узбекистана с Португалией
В Ташкенте произошли беспорядки во время трансляции матча Узбекистана с Португалией на ЧМ-2026. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ташкентского Главного управления внутренних дел (ГУВД).
Отмечается, что несколько десятков болельщиков перелезли через ограждение стадиона Milliy, где показывали матч узбекской сборной с португальцами.
«Сотрудники правоохранительных органов взяли ситуацию под контроль, по периметру ограждения стадиона был восстановлен порядок», — заявил представитель столичного ГУВД. Также он отметил, что никто не пострадал.
Сборная Узбекистана проиграла Португалии со счетом 0:5. Перед последним туром группового этапа ЧМ-2026 команда расположилась на последнем месте в группе К, не набрав очков в двух матчах. 27 июня узбеки сыграют со сборной ДР Конго.
Нападающий Криштиану Роналду оформил дубль в ворота сборной Узбекистана. Таким образом, он стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также 41-летний форвард записал на свой счет десятый мяч на чемпионатах мира и превзошел достижение Эйсебио. Ранее он с девятью голами являлся лучшим бомбардиром португальской команды на чемпионатах мира.
Алексей Гасилин: «Франция должна была больше забивать Ираку, но пока они играют вполоборота»
Шаман, проклявший Кейна перед матчем Англии и Ганы (0:0) на ЧМ: «Теперь я освобожу Харри, чтобы он забил в следующей игре. Пусть не обижается»
Месси о будущем: «Рано или поздно мое тело сдаст, но пока я получаю удовольствие. Просить Бога о еще одном ЧМ было бы чересчур»