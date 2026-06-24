Россиянин потратил 5,5 тыс. долларов, чтобы посетить матчи Аргентины и Португалии

5,5 тысячи долларов потратил АртПо, чтобы за 24 часа посетить матчи сборных Аргентины и Португалии во 2-м туре ЧМ-2026.

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Блогер посетил игру между Аргентиной и Австрией (2:0), которая прошла 22 июня в 20:00 по московскому времени в Далласе на «AT&T Стэдиум». И также приехал на матч Португалия – Узбекистан (5:0), который начался спустя ровно сутки – 23 июня в 20:00 в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».

АртПо сообщил, что потратил 5,5 тысячи долларов, чтобы посетить оба матча. Стоимость билетов на две игры – 4,8 тысячи долларов, проживание в отелях в двух городах – 270 долларов, перелет – 350 долларов, такси – 105 долларов.