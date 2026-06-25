Тренер Парагвая высказался о неудалении Беллингема за прикрытый рот

Тренер Парагвая о прикрывании рта Альмироном и Беллингемом: «Мы не собираемся ввязываться в споры, хватит искажать футбол. Это правило, мы принимаем его»
Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро высказался о неудалении Джуда Беллингема за прикрытый рот в матче сборных Англии и Ганы на ЧМ-2026 (0:0).
Напомним, на 38-й минуте матча 2-го тура группового этапа Беллингем общался с ганским форвардом Джорданом Айю, прикрыв рот рукой. Гондурасский арбитр Саид Мартинес не зафиксировал со стороны футболиста «Реала» нарушения правил, несмотря на введение соответствующего правила.
При этом 20 июня в матче Турция – Парагвай (0:1) арбитр Иван Бартон удалил с поля Мигеля Альмирона, который обратился к Мерту Мюльдюру, также прикрыв рот рукой. Правило об удаление за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира.
«Я уже говорил это на днях: мы не собираемся ввязываться в какие-либо споры. Мы можем закончить сплетни как в парикмахерских? «Эй, эй, иди сюда, он оскорбляет меня». Что мы делаем? Давайте не будем искажать футбол. Вот и все, конец истории, точка. Мы это принимаем, такое правило», – сказал Альфаро.
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