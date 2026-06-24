Месси и Мбаппе делят 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ без учёта пенальти

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе занимают второе место в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира без учёта пенальти. В активе обоих — по 14 забитых мячей. Столько же — у бразильца Роналдо.

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Лучшим бомбардиром в истории ЧМ без учёта пенальти остаётся немец Мирослав Клозе. У него 16 голов. Ранее Месси обошёл Клозе в рейтинге лучших бомбардиров в истории турнира, доведя число забитых мячей до 18.

Лучшие бомбардиры в истории ЧМ без учёта пенальти:

1. Мирослав Клозе (Германия) — 24 игры, 16 голов.

2. Лионель Месси (Аргентина) — 28 игр, 14 голов.

2. Роналдо (Бразилия) — 19 игр, 14 голов.

2. Килиан Мбаппе (Франция) — 16 игр, 14 голов.

5. Герд Мюллер (Германия) — 13 игр, 13 голов.

5. Жюст Фонтен (Франция) — 6 игр, 13 голов.

7. Пеле (Бразилия) — 14 игр, 12 голов.