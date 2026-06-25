Сборная Боснии и Герцеговины обыграла команду Катара на ЧМ‑2026

Сборная Боснии и Герцеговины победила команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча группы B прошла в Сиэтле (США) и завершилась со счетом 3:1 в пользу боснийцев.

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В составе сборной Боснии голами отметились Керим Алайбегович и Эмир Махмич, еще один гол в свои ворота забил катарец Султан Аль‑Бараке. В составе сборной Катара отличился Хасан Аль‑Хайдос. Алайбегович (18 лет 276 дней) занял восьмое место в списке самых молодых автором голов на ЧМ. Рекорд принадлежит Пеле (17 лет 241 день).

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка, но осталась на третьем месте в турнирной таблице группы B, уступив по дополнительным показателям команде Канады. Сборная Катара (1 очко) завершила выступление на турнире.

В плей‑офф ЧМ‑2026 напрямую выходят первые и вторые места из 12 групп, а также восемь лучших команд, занявших третье место в своих квартетах.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира. Финальный турнир.

Тур 03 «Босния и Герцеговина» — «Катар» — 3:1 (2:1)

Голы: Алайбегович, 29. Аль-Браке, 34. Махмич, 80. — Аль-Хайдос, 42.