Сайбари стал первым игроком Марокко, забившим во всех матчах группового этапа ЧМ

Полузащитник сборной Марокко Исмаэль Сайбари отметился забитым мячом в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Гаити. Таким образом, Сайбари стал первым игроком сборной Марокко, который отличился в каждом матче в групповом этапе ЧМ. Об этом сообщил Squawka в социальной сети Х. Встреча проходит в эти минуты, счёт — 2:2.

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Ранее Сайбари забил в ворота сборных Бразилии (1:1) и Шотландии (1:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.