Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с октября 2023 года
Нападающий сборной Бразилии Неймар сыграл за национальную команду впервые с октября 2023 года. Неймар вышел на замену в матче 3-го тура чемпионата мира 2026 года со сборной Шотландии. Бразилия одержала победу со счётом 3:0.
Неймар появился на поле на 76-й минуте, заменив нападающего Матеуса Кунью. Предыдущей игрой Неймара в составе сборной Бразилии был матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Уругвая (0:2). Встреча состоялась 18 октября 2023 года.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.
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