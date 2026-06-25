Бразилия выиграла группу С на чемпионате мира по футболу

Сборная Бразилии одержала крупную победу над Шотландией в заключительном туре групповой стадии чемпионата мира по футболу - 3:0. Дублем отметился Винисиус Жуниор, дважды воспользовавшийся грубыми ошибками шотландских защитников при выходе из обороны.

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В первом случае форвард "Реала" все сделал сам, во втором он трансформировал в гол передачу накрывшего соперника Бруно Гимарайнса. Позже Гимарайнс оформил и свою вторую голевую передачу, выведя на гол Матеуса Кунью. Одним из главных событий матча стало возвращение на поле нападающего Неймара, который не выходил в составе национальной сборной Бразилии более трех лет.

На этот мундиаль Неймар прибыл с травмой, но восстановился и провел на поле чуть меньше 20-ти минут. В параллельной встрече в этой группе Марокко одержало сенсационную победу над проведшей шикарный матч командой Гаити - 4:2. Таким образом, Бразилия и Марокко набрали по семь очков, но бразильцы оказались выше благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей.

Шотландия с тремя баллами заняла третье место и сохраняет шансы на выход в плей-офф, если попадет в топ-8 из 12-ти финиширующих третьими в своих квартетах сборных.