Франция переиграла Норвегию и выиграла группу I на ЧМ-2026

Сборная Франции переиграла Норвегию в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году. Игра прошла на стадионе "Жилетт" в Фоксборо, штат Массачусетс, и завершилась со счетом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил нападающий Усман Дембеле, еще один забил Дезире Дуэ.

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У норвежцев отличился Тело Осгаард. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой победы французы набрали девять очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице группы I.

Норвежцы набрали шесть очков и стали вторыми. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.