Определились 19 команд, вышедших в плей-офф чемпионата мира

Определились 19 команд, которые гарантировали себе участие в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Путевки в плей-офф уже завоевали команды Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Австралии, Германии, Кот-д'Ивуара, Эквадора, Нидерландов, Японии, Швеции, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

На текущий момент определились следующие пары 1/16 финала: ЮАР - Канада, Нидерланды - Марокко, США - Босния и Герцеговина, Бразилия - Япония.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места.

Действующем чемпионом является сборная Аргентины.