Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии на ЧМ-2026

Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии в матче 3-го тура группы D на ЧМ-2026
Завершился матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Парагвая и Австралии. Матч прошёл на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе, США. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Матч завершился вничью со счётом 0:0.
Команды не отметились забитыми мячами в этой встрече.
Сборная Парагвая заняла третье место в турнирной таблице группы D. Команда набрала четыре очка за три матча. Австралия расположилась на второй строчке, также заработав четыре очка и опередив парагвайцев по разнице мячей.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).
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