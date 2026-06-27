Сборная Парагвая сыграла вничью с командой Австралии на ЧМ-2026

Сборная Сенегала с крупным счет обыграла команду Ирака в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча группы I прошла в Торонто и завершилась со счетом 5:0 в пользу африканской команды. В составе сборной Сенегела дубль оформил Пап Гейе, по разу отличились Хабиб Диарра, Исмаила Сарр и Илиан Ндиай. С 13‑й минуты сборная Ирака играла в меньшинстве. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за срыв выхода один на один. Команда Сенегала одержала первую победу на турнире и с 3 очками заняла третье место в группе, сохранив шансы на выход в плей‑офф. Сборная Ирака (0 очков) закончила выступление на турнире. Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира. Финальный турнир. Тур 03 Сенегал — Ирак — 5:0 (1:0) Голы: Диарра, 4. Сарр, 56. Гейе, 59, 71. Ндиай, 82. Удаления: Сулака, 13.

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