«Вместо Неймара мог выйти Луис Энрике». Эдуард Мор — о матче Бразилии с Шотландией на ЧМ
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Шотландии (3:0).
«Бразильцы здорово прибавляют. После первой игры я не верил, что они способны на что‑то большее, чем выход в четвертьфинал. Сейчас веры в них прибавилось. У них появился прессинг. Они могут дойти до решающих стадий на мастерстве. Правда, последние матчи не особо показательны, потому что Шотландия и Гаити — не самые сильные соперники. По крайней мере, сейчас есть надежда для бразильцев. По Неймару видно, что он очень хотел себя проявить. Человек смотрел на мяч с горящими глазами. Неймар осознаёт, что это может быть его последний турнир в сборной Бразилии. На самом деле, если бы бразильцы выигрывали в один мяч, а не в три, на поле вместо Неймара мог бы выйти зенитовец Луис Энрике. Так что не все в мире, наверное, рады, что вышел Неймар», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
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