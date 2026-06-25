Винисиус заявил, что Анчелотти обещал ему подарок за гол в ворота Шотландии на ЧМ-2026
Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти обещал сделать ему подарок за гол головой в ворота Шотландии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026. Бразильцы обыграли шотландцев со счётом 3:0, Винисиус оформил дубль.
«Меня не волнует личная статистика, а волнует — делаю ли я всё возможное, чтобы помочь сборной. Но доволен своими голами. Забил даже головой – обещал это тренеру. А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождём. Самое важное — это победы, улучшение нашей игры. Речь идёт, чтобы продолжать ещё больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф», — приводит слова Винисиуса ESPN.
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