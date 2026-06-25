$74.7785.18

Известна первая пара плей-офф ЧМ. Главное к утру

Чемпионат.com

Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026, а также остальные 12 участников игр на вылет, стартовал заключительный тур группового этапа ЧМ.

Известна первая пара плей-офф ЧМ. Главное к утру
© Чемпионат

Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
  1. Определилась первая пара плей-офф чемпионата мира — 2026.
  2. Определились 12 участников плей-офф чемпионата мира — 2026.
  3. Швейцария победила Канаду в заключительном туре. Обе команды вышли в плей-офф ЧМ-2026.
  4. Босния и Герцеговина одержала победу над Катаром в матче заключительного тура группы B ЧМ.
  5. Бразилия разгромила Шотландию и заняла первое место в группе С ЧМ-2026.
  6. Сборная Марокко обыграла Гаити в матче с шестью голами на ЧМ-2026.
  7. Мексика разгромила Чехию, выиграв группу А, Чехия вылетела. Очоа сыграл на ЧМ-2026.
  8. Сборная ЮАР обыграла Южную Корею в матче чемпионата мира — 2026 и вышла в плей-офф.
  9. Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года.
  10. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 25 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
  11. У Очоа шесть чемпионатов мира, как у Месси и Роналду.
  12. Мадибо дисквалифицирован на пять матчей за грубый фол на Коне, получившем перелом.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости