Анчелотти отреагировал на дебют Неймара на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на дебют вингера пентакампеонов Неймара на текущем чемпионате мира с национальной командой Шотландии. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу южноамериканской команды, а Неймар сыграл 12 минут, выйдя на замену.

«Неймар получил возможность играть, потому что он этого заслужил. Он очень много работал и проявил большой профессионализм, тренируясь для восстановления», — приводит слова Анчелотти Sabah Spor в соцсети X.

Бразилия вышла в плей-офф ЧМ с первого места. В активе пентакампеонов семь очков после трёх матчей. Марокко также имеет на своём счету семь очков, но уступает бразильцам по разнице мячей. Третью строчку заняла Шотландия с тремя очками. Команда Стива Кларка всё ещё имеет шансы на выход в плей-офф. Сборная Гаити замкнула квартет, не набрав очков.