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Тренер Чехии объяснил вылет команды с ЧМ после разгромного поражения от Мексики

Чемпионат.com

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек поделился мнением о вылете команды с ЧМ-2026. Это стало известно после матча 3-го тура, в котором его команда разгромно проиграла Мексике со счётом 0:3.

Тренер Чехии объяснил вылет команды с ЧМ после разгромного поражения от Мексики
© Global Look Press

«Этот чемпионат мира показал, что нам нужно продолжать работу и иметь больше игроков, способных выступать на таком уровне. Уверен, после ряда изменений наши результаты станут лучше. Я вызову лучших исполнителей. В нашей группе очевидным лидером была Мексика. Мы должны были сыграть лучше против Южной Кореи и ЮАР», — приводит слова Коубека Globo.
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одно очко в трёх матчах при разнице мячей 2:6. По итогам тура Мексика и ЮАР вышли в 1/16 финала. Сборная Южной Кореи имеет шансы на попадание в плей-офф с третьей строчки.

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