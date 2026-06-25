Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп заявил о рекордных показателях на чемпионате мира — 2026. По словам политика, на проходящем в эти дни турнире уже зафиксированы рекорды посещаемости и ТВ-рекорды. ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде.
«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026. И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить моего друга – президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул. И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче против Турции в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», – приводит слова Трампа USA TODAY.
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