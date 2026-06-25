Сборная Мексики установила два рекорда на ЧМ-26
Сборная Мексики установила два рекорда на текущем чемпионате мира. Национальная команда Мексики впервые в своей истории выиграла все три матча на групповом этапе мундиаля, а также смогла ни разу не пропустить в этих встречах. Это первый подобный случай с 1970 года.
Напомним, что в первом туре чемпионата мира национальная команда Мексики одержала победу над ЮАР со счетом 2:0, во втором туре - над Южной Кореей со счетом 1:0, а в заключительном туре команда-хозяйка мундиаля разгромила Чехию 3:0.
По итогам трех сыгранных туров мексиканцы вышли в плей-офф турнира с первого места, набрав 9 очков, на второй строчке расположилась ЮАР с 4 баллами в своем активе, тройку лидеров замкнула Южная Корея с 3 очками. Последнее место заняла Чехия с одним баллом.
Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»
Упамекано об игре против Холанда: «Он невероятно быстр, немного похож на Мбаппе. За ним всегда нужно следить, ему не нужно касаться мяча 50 раз, понадобится 2-3 касания»
Клопп о Месси: «Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле». Лео знает: сейчас я здесь, сейчас справа, сейчас в центре. Он в нужном месте в решающий момент – так могут не все»