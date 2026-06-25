Сборная Мексики установила два рекорда на ЧМ-26

Сборная Мексики установила два рекорда на текущем чемпионате мира. Национальная команда Мексики впервые в своей истории выиграла все три матча на групповом этапе мундиаля, а также смогла ни разу не пропустить в этих встречах. Это первый подобный случай с 1970 года.

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Напомним, что в первом туре чемпионата мира национальная команда Мексики одержала победу над ЮАР со счетом 2:0, во втором туре - над Южной Кореей со счетом 1:0, а в заключительном туре команда-хозяйка мундиаля разгромила Чехию 3:0.

По итогам трех сыгранных туров мексиканцы вышли в плей-офф турнира с первого места, набрав 9 очков, на второй строчке расположилась ЮАР с 4 баллами в своем активе, тройку лидеров замкнула Южная Корея с 3 очками. Последнее место заняла Чехия с одним баллом.