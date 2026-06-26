Главное с ЧМ на 26 июня: исторические рекорды и участники плей-офф

Главное с ЧМ-2026 на 26 июня: множество исторических рекордов, 15 участников плей-офф
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу — 2026 года. В сегодняшней подборке: установлено множество исторических рекордов и антирекордов, определились 15 участников плей-офф, а журналист Пирс Морган сделал очередное громкое заявление о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Главное с ЧМ-2026 на 26 июня:
- Сборная Германии повторила антирекорд 72-летней давности на чемпионатах мира.
- На ЧМ-2026 установлен рекорд по общей посещаемости турниров.
- Нагельсман объяснился за поражение сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026.
- Сборная Нидерландов повторила достижение СССР на чемпионатах мира.
- Известны 15 участников 1/16 финала и предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026.
- Президент ФИФА обратился к Лионелю Месси.
- Пирс Морган сделал очередное громкое заявление: «Роналду величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец».
- На ЧМ-2026 повторён рекорд по автоголам турнира 2018 года
- Нойер пропустил в 9-й игре ЧМ подряд, это самая продолжительная серия за 72 года.
- На чемпионате мира — 2026 установили исторический рекорд результативности.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.
Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»
Тренер Египта об акции ЛГБТ* на матче с Ираном: «Мы думаем о футболе. Подчеркиваем важность уважения, правил, которым должны следовать все»
Вальверде, Бентанкур, Угарте и Рочет сообщили Бьелсе об истощенности из-за нагрузок и попросили сменить тактику на Испанию. Тренер Уругвая провел собрание на 48 минут – некоторые ушли