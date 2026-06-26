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Главное с ЧМ-2026 на 26 июня: множество исторических рекордов, 15 участников плей-офф

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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу — 2026 года. В сегодняшней подборке: установлено множество исторических рекордов и антирекордов, определились 15 участников плей-офф, а журналист Пирс Морган сделал очередное громкое заявление о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Главное с ЧМ на 26 июня: исторические рекорды и участники плей-офф
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Главное с ЧМ-2026 на 26 июня:

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  1. Сборная Германии повторила антирекорд 72-летней давности на чемпионатах мира.
  2. На ЧМ-2026 установлен рекорд по общей посещаемости турниров.
  3. Нагельсман объяснился за поражение сборной Германии в матче с Эквадором на ЧМ-2026.
  4. Сборная Нидерландов повторила достижение СССР на чемпионатах мира.
  5. Известны 15 участников 1/16 финала и предварительная сетка плей-офф ЧМ-2026.
  6. Президент ФИФА обратился к Лионелю Месси.
  7. Пирс Морган сделал очередное громкое заявление: «Роналду величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец».
  8. На ЧМ-2026 повторён рекорд по автоголам турнира 2018 года
  9. Нойер пропустил в 9-й игре ЧМ подряд, это самая продолжительная серия за 72 года.
  10. На чемпионате мира — 2026 установили исторический рекорд результативности.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

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