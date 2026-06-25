Винисиус поделился эмоциями после дубля в ворота Шотландии на ЧМ-2026
Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал своё выступление в матче 3-го тура чемпионата мира — 2026 с национальной командой Шотландии (3:0).
«Был уверен, что в нужный момент снова буду блистать за сборную Бразилии. Нет ничего лучше, чем вернуться на чемпионат мира, где всегда мечтал быть, представлять свою семью, такую важную страну, как Бразилия. Мы будем развиваться, я буду развиваться, буду улучшаться в рамках турнира», — приводит слова Винисиуса TNT Sports.
Напомним, Винисиус Жуниор оформил дубль в матче с Шотландией, отличившись на седьмой и 45+3-й минутах. Всего на его счету четыре гола в трёх играх турнира.
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