Нападающий сборной Испании высказался о Ямале

Форвард сборной Испании Микель Ойарсабль высказался о вингере команды Ламине Ямале.

© Sports.ru

– Что ты думаешь об этом 18-летнем феномене и обо всем, чего он уже добился на этом чемпионате мира?

– Думаю, он сам, вероятно, не до конца осознает это, и я не думаю, что люди со стороны в полной мере понимают, на что он способен в 18 лет. И я даже не могу представить то, что было на предыдущем чемпионате Европы, когда ему было 16, что значит для парня его возраста делать то, что он делает, и создавать то, что он создает. Поэтому наша задача, ваша задача, задача всех, – заботиться о нем, стараться, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы он чувствовал поддержку, потому что я думаю, что в этом возрасте, если у тебя нет стабильности и хладнокровия, все может стать шатким. И я думаю, это ответственность каждого, очевидно, и его, но ответственность каждого – стараться помочь ему на этом пути.

– Ты давал какие-нибудь советы, чтобы помочь ему?

– Речь идет не столько о том, чтобы сказать ему что-то конкретное, сколько о том, чтобы наилучшим образом поддержать его на этом пути. Показать ему, что будет лучше для него и для команды. И, думаю, без излишней эмоциональности и преувеличения.

– Действительно, за два года он сильно повзрослел. Что для тебя значит играть с ним? Вы очень хорошо понимаете друг друга на поле.

– Играть с ним – это совсем по-другому. Он создает много хаоса для соперника просто своим присутствием, просто тем, что он умеет делать. И в конце концов, мы должны стараться извлечь из этого выгоду, пытаться понять, что он создает, и что мы можем сделать в индивидуальном плане, используя его возможности, – сказал Ойарсабль.