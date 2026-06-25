Экс-игрок сборной Бразилии: Неймар мог бы вернуться после травмы раньше

Экс-хавбек сборной Бразилии Фелипе Мело считает, что Неймар мог бы вернуться после травмы раньше, но подождал, пока полностью восстановится.

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34-летний форвард бразильской команды вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0). Это первый матч игрока «Сантоса» в составе национальной команды с 18 октября 2023 года – тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).