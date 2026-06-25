Экс-игрок сборной Бразилии: Неймар мог бы вернуться после травмы раньше

Мело о Неймаре против Шотландии: «Он мог сыграть раньше, если бы было необходимо. Он хотел полностью вернуться в форму, теперь нужен игровой ритм»
Экс-хавбек сборной Бразилии Фелипе Мело считает, что Неймар мог бы вернуться после травмы раньше, но подождал, пока полностью восстановится.
34-летний форвард бразильской команды вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0). Это первый матч игрока «Сантоса» в составе национальной команды с 18 октября 2023 года – тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2).
«Если бы это было необходимо, Неймар вернулся бы раньше. Я говорю это от себя, это не основано на фактической информации. У меня были похожие проблемы. Но у Бразилии есть высококвалифицированный врач Ласмар и высококвалифицированный тренерский штаб. Когда сказали про три-четыре недели, я понял, что он должен полностью вернуться в форму. По словам врача, он был на 100% готов. Теперь дело в том, чтобы вернуться в игровой ритм, восстановить физическую форму. Потому что, с точки зрения техники, ему многого не нужно», – сказал Мело.
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