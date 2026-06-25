Эксперт Бубнов ответил, верит ли он, что Аргентина вновь станет чемпионом мира

Александр Бубнов ответил, верит ли он, что Аргентина вновь станет чемпионом мира
Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, верит ли он, что действующий чемпион мира в лице сборной Аргентины защитит титул на проходящем в эти дни турнире.
— Вы верите, что Аргентина во второй раз может выиграть?
— Могут. Если у него [Месси] всё нормально будет…
— Мне вот кажется, что будущие чемпионы мира всегда начинают не так уверенно. Часто очень натужно начинают.
— В принципе, да, такая статистика есть. Но есть и статистика, как у сборной Бразилии на чемпионате мира в Мексике в 1970 году. Всех клала от начала до конца, — сказал Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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