Автомобиль протаранил толпу болельщиков на ЧМ

Автомобиль въехал в толпу празднующих фанатов сборной Мексики после победы национальной команды над Чехией (3:0) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

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В городе Кабо-Сан-Лукас толпа болельщиков перекрыла дорогу, отмечая победу. Водитель одной из машин решил не ждать и попытался проехать прямо сквозь людей. Возмущённые фанаты окружили авто и начали бить по нему. В итоге машина сбила несколько человек.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.