Тренер Гришин: Роналду, Мбаппе, Холанд штампуют рекорды за счет слабых команд

Главный тренер «Банки» и экс-футболист ЦСКА Александр Гришин объяснил высокую результативность на ЧМ-2026 слабым уровнем соперников.

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– Бенефис Роналду распространится не только на Узбекистан?

– Колумбия хорошая команда, заслуженно победили в последнем матче с ДР Конго. Против них Роналду будет намного сложнее, потому что Узбекистан приехал совсем слабый. После 2:0 можно было выключать, никакой интриги.

Возвращаемся к теме 48 команд на ЧМ, отсюда и «чемпионат рекордов». Раньше простых голов не получалось забивать, а тут и Роналду, и Мбаппе, и Холанд штампуют рекорды за счет слабого уровня сопротивления. Скоро сделают 156 команд и все нынешние достижения забудут, – сказал Гришин.