Экс‑футболист «Эспаньола»: Бразилия не сможет бороться за победу на этом ЧМ

Бывший футболист испанского «Эспаньола» и ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил «Матч ТВ», что сборная Бразилии не сможет претендовать на победу на чемпионате мира‑2026 из‑за травмы нападающего «Барселоны» Рафиньи и плохой формы нападающего «Сантоса» Неймара.

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В матче третьего тура групповой стадии бразильцы победили шотландцев счетом 3:0 и вышли в плей‑офф с первого места в квартете С.

— Мы привыкли, что бразильцев всегда нахваливают на каждом чемпионате мира, по именам у них действительно классная команда, почти все играют в топ‑клубах. Но главная звезда последних лет Неймар не в форме. До матча с Шотландией он долгое время не выступал за национальную команду, а после травмы ему будет непросто вновь встроиться в игру сборной. Рафинья «сломался», а это главная сила этой команды наравне с Винисиусом. Сборная Бразилии победила Гаити и Шотландию, но так и должно было быть, эти соперники им по зубам. В плей‑офф все будет серьезнее, некоторые будут играть от обороны, индивидуально сильным бразильцам будут давать меньше пространства. На этом чемпионате мира Бразилия не сможет бороться за победу, — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.