Неймар высказался о сборной Бразилии

ВНападающий сборной Бразилии Неймар высказался о значимости Винисиуса Жуниора для команды.

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В 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 бразильцы разгромили сборную Шотландии со счетом 3:0. В этой игре Винисиус сделал дубль, а Неймар вышел на замену на 76-й минуте – это была его первая игра в составе национальной команды с 2023 года.