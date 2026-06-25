Генич высказался о введении новых правил на ЧМ

Президент ФК «Матч ТВ» комментатор Константин Генич высказался о введении новых правил на чемпионате мира‑2026.

© Sports.ru

«Медиафутбол идет на шаг впереди большого футбола, потому что все то, что появляется на ЧМ, медиафутбол начал интегрировать раньше. Думаю, в скором времени придут к тому, что нельзя будет добивать пенальти. Кто знает, может, футбол перейдет на чистое время», – сказал Генич.

Напомним, в WINLINE Медиалиге есть ряд правил для борьбы с затяжками времени. На ЧМ-2026 также применили нововведения для борьбы с затягиванием времени.