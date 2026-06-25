$74.7785.18

Константин Генич: «Медиафутбол на шаг впереди большого футбола. Все, что появляется на ЧМ, в Медиалиге интегрировали раньше»

Sports.ru

Президент ФК «Матч ТВ» комментатор Константин Генич высказался о введении новых правил на чемпионате мира‑2026.

Генич высказался о введении новых правил на ЧМ
© Sports.ru
«Медиафутбол идет на шаг впереди большого футбола, потому что все то, что появляется на ЧМ, медиафутбол начал интегрировать раньше. Думаю, в скором времени придут к тому, что нельзя будет добивать пенальти. Кто знает, может, футбол перейдет на чистое время», – сказал Генич.
ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Напомним, в WINLINE Медиалиге есть ряд правил для борьбы с затяжками времени. На ЧМ-2026 также применили нововведения для борьбы с затягиванием времени.

Спортс: главные новости
Главное сейчас