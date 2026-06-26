Роналду шуткой ответил на тщательный досмотр в аэропорту США

Нападающий Криштиану Роналду прошел тщательную проверку безопасности в аэропорту Хьюстона (США) перед вылетом сборной Португалии на заключительный матч группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщается на странице The Nassr Tribune в социальной сети X.

Во время досмотра капитана португальцев попросили снять с плеча сумку, после чего он с юмором ответил, не нужно ли также снять дорогие солнцезащитные очки, однако сотрудники службы безопасности продолжили проверку.

Сборная Португалии 28 июня сыграет с Колумбией в Майами. После двух туров португальцы идут вторыми в группе K с 4 очками, уступая Колумбии, которая набрала 6 баллов.

Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также он забил десятый мяч на чемпионатах мира и побил достижение Эйсебио, который ранее с девятью голами являлся лучшим бомбардиром португальской команды на чемпионатах мира.