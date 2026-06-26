Эквадор сенсационно обыграл Германию и вышел в плей-офф ЧМ-2026

Завершился матч 3-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Германии. Игра проходила на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступил Тори Пенсо из США. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу сборной Эквадора.

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На второй минуте счёт открыл нападающий сборной Германии Лерой Зане. На девятой минуте нападающий сборной Эквадора Нильсон Ангуло восстановил равновесие. На 77-й минуте нападающий Гонсало Плата вывел южноамериканскую команду вперёд.

После трёх туров группы E сборная Германии набрала шесть очков и занимает первое место. Эквадор с четырьмя очками расположился на третьей строчке. На втором месте находится Кот-д'Ивуар (6), на четвёртом — Кюрасао (1).